رونالدو يوجه نداءً لمشجعي أتلتيكو مدريد

أسفرت قرعة مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا التي سحبت الخميس الماضي في إمارة موناكو، عن مواجهات نارية بين عمالقة الكرة الأوروبية على غرار المباراة المتجددة بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

وعلّق كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس على وضعية ناديه في القرعة، ووصف مواجهة أتلتيكو مدريد بالصعبة، معرباً عن أمله في عدم سماع أمور غير رياضية في ملعب واندا ميتروبوليتانو، كما كان عليه الحال الموسم الماضي.

وقال البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن منافسة أتلتيكو: "إنها مباراة أخرى، أتلتيكو فريق كبير كما نعلم جميعاً، لعبت مع ريال مدريد مرات كثيرة ضده، ستكون مواجهة صعبة وأتمنى ألا (يسبوني) مجدداً في الملعب بتسميتي بأشياء غير رياضية، لكن بعيداً عن ذلك، يمتلك أتلتيكو فريقاً رائعاً ومدرباً مميزاً.

"كلّ الفرق تم تعزيزها للفوز، لكن في النهاية يجب أن يفوز فريق، أتمنى أن يكون يوفنتوس، أتمنى أن يكون عامنا، إنها المسابقة الأصعب في الفوز بها".

وأكد رونالدو أنه لا يوجد فريق مرشح للفوز بلقب التشامبيونز ليغ هذا الموسم، ضارباً المثال ببرشلونة الذي كان أقرب للتتويج بها الموسم الماضي قبل أن يخرج على يد ليفربول.

وقال نجم ريال مدريد السابق في هذا الشأن: "ليس المرشح دائماً من يفوز، كان من المتوقع أن يفوز برشلونة لكنه خسر في آنفيلد برباعية نظيفة، وكان من المتوقع أن نتجاوز أياكس لكننا لم نفعل ذلك، وريال مدريد أيضاً، إنها منافسة صعبة للغاية".

وأوقعت قرعة دور المجموعات لهذا الموسم يوفنتوس ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو.