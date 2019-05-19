رونالدو يوصي يوفنتوس بالتعاقد مع أنشيلوتي

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن النجم كريستيانو رونالدو أوصى إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق الموسم القادم خلفاً لماسيميليانو آليغري الذي سيرحل رسمياً نهاية الموسم الجاري.

وكشفت الصحيفة عن رغبة الدولي البرتغالي في الاجتماع من جديد مع مدربه السابق، بعد فترة رائعة قضاها الثنائي معاً في ريال مدريد بالإضافة إلى خبرة الإيطالي الكبيرة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تجد إدارة البيانكونيري صعوبات بالغة في التعاقد مع أنشيلوتي كونه يرتبط بعقد رسمي مع نابولي يمتد حتى صيف عام 2021.

يذكر أن خيارات يوفنتوس الحالية تنحصر بين ماوريتسيو ساري وديديه ديشان، مع تزايد فرص المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا بحكم لعبه سابقاً في صفوف بطل الدوري الإيطالي.