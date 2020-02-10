  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. رونالدو: يوفنتوس يحتاج للكثير من العمل

رونالدو: يوفنتوس يحتاج للكثير من العمل

منشور 10 شباط / فبراير 2020 - 06:04
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رسالة إلى جماهير السيدة العجوز عقب الخسارة بنتيجة (1-2) أمام هيلاس فيرونا، ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

ونشر البرتغالي صورة للاعبي يوفنتوس من المباراة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وأرفق معها ما يلي: «لم تكن هذه النتيجة التي نريدها، لكننا بحاجة لمواصلة العمل الجاد حتى نحقق أهدافنا».

وأحرز رونالدو هدف يوفنتوس الوحيد، بينما رد فيرونا بثنائية عن طريق فابيو بوريني وجيامبولو باتزيني من ركلة جزاء.

Via SyndiGate.info


© جميع الحقوق محفوظة لجريدة الوطن القطرية 2020

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...