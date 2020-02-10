رونالدو: يوفنتوس يحتاج للكثير من العمل

وجه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رسالة إلى جماهير السيدة العجوز عقب الخسارة بنتيجة (1-2) أمام هيلاس فيرونا، ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

ونشر البرتغالي صورة للاعبي يوفنتوس من المباراة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وأرفق معها ما يلي: «لم تكن هذه النتيجة التي نريدها، لكننا بحاجة لمواصلة العمل الجاد حتى نحقق أهدافنا».

وأحرز رونالدو هدف يوفنتوس الوحيد، بينما رد فيرونا بثنائية عن طريق فابيو بوريني وجيامبولو باتزيني من ركلة جزاء.