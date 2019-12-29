رونالدو: 30% من حياتي مكرسة لكرة القدم

شهد مؤتمر دبي الرياضي الدولي، جلسة خاصة تحت عنوان «مواجهة التحديات على نهج كريستيانو»، وتحدث فيها النجم كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، عن أسراره في البقاء بالقمة رغم وصوله إلى 34 عاماً.

وقال البرتغالي: «عليك دائماً أن تكون في أفضل حال، والعمل على الفوز بالجوائز، ليس هناك أسرار خاصة، لكن عليك الحفاظ على مستواك، وإسعاد من حولك، وهذا يتطلب العمل الشاق، وأعتبر أن السر الوحيد، الحب لكرة القدم، وهي وراء ما أملكه من احصائيات وأرقام مميزة طوال 12 عاماً تقريباً».

وأضاف: «الطموح جزء مما أنت عليه، والحفاظ على شغفك لكرة القدم، وليس من السهل الوصول إلى سن 34 عاماً، أحافظ على نفس مستواي خاصة خلال آخر 7 سنوات، ولا أرى أنه مستحيل الحفاظ على نفس المستوى لسنوات طويلة أخرى، والفوز بجوائز أخرى، وأعتبر هذا نوع من التواضع، أن يكون لديك طموح تسعى إلى تحقيقه».

أفضل المستويات

عن اتباع طموحاته، قال رونالدو: «ليس سراً، إذا ما أردنا الحفاظ على أفضل مستويات، أؤكد أن 30% من حياتي مكرسة لكرة القدم، وهذا يتطلب تنظيم الغذاء والنوم والتدريبات، ومن خلال جسدي الذي أعرفه جيداً، أعرف كل ما يدور حولي، ومعظم اللاعبين لا يدركون ذلك، وعليك مواصلة الحفاظ على مستواك مثل ميسي، بدون بذل المجهود والعمل المتواصل لفترات طويلة».

وأضاف رونالدو: «أعتقد من الضروري الاهتمام بنفسك وصحتك، والتعلم من الآخرين الأفضل منك، وأنا أرغب في التعلم ليس للتحسن في كرة القدم فقط، ولكن في كافة المجالات، وأنا أسعى لأن أثقف نفسي، لأنني لم أستطع الحصول عليها من خلال تعليمي، وأرغب في أنمو بشكل جسدي رائع، وأرى أن التأمل والغذاء شيئان ضروريان، وهو أمر يختلف من شخص إلى آخر، وعندما تصل إلى سن 27، فالأمر مختلف، ويجب أن تضيف ثقافات أخرى، مثل تحسين لغتك الإنجليزية أو غيرها».

عثرات الحياة

أكمل رونالدو: «كما أتمنى العيش أكثر من 50 سنة لمواجهة عثرات الحياة، وممارسة أشياء أخرى، مثل تمثيل فيلم، ولكن يجب عليك أن تضيف مهارات أخرى، ومنها أن لا تكون متوتراً، وأنا حضرت نفسي لكرة القدم، ولكن لتمثيل فيلم، الأمر مختلف، وأنا في منطقة الراحة، وعندما تذهب خارجها، تكون هناك تحديات أخرى، وأعتقد أنني شخص متكامل، وأتمنى إكمال دراستي لتعلم أشياء أخرى».

وتابع: «أنا لدي أسلوب حياة، ومثلاً أرغب في الخروج من عائلتي، والقيام بنزهة، وهذا له وقته، ووقت العمل الأمر مختلف، والاثنان مهمان، والناس يرغبون في تطوير عضلاتهم وتحقيق الفارق، وهناك الكثير من الآليات للتعامل مع كل جوانب الحياة، ودائماً أرغب التأكيد على أنك تستطيع القيام بالكثير، ويكون لديك الحافز، وإذا كنت تشعر أن جسدك لا يستجيب لما تقوم به، فيجب أن تعترف أنها لحظة الوداع، ولذا يجب معرفة قدراتك الجسدية».

التواصل الذهني

أما عن استمراره بالتدريبات حتى أثناء إجازته في دبي، قال رونالدو: «أنا دائما أتواصل على المستوى الذهني والفكري، وقليل من المياه سيئ والكثير أيضاً سيئ، وكلاهما يمكن أن يقتل النبتة، ويجب أن يكون هناك توازن فيما تفعل، وأحياناً أرتاح لساعة أو ساعتين، ولكني أحتاج للتدريب، وهنا مركز جميل للتدريب حيث أقيم، وأحب منطقة الراحة، وفي نفس الوقت التواصل مع عائلتي، وقراءة الكتب».

وأضاف: «كل لاعب كرة قدم يريد الأداء بالشكل الأمثل، وتقديم ما في وسعه، ومع هذا كله، يجب أن نكون مثالاً للاعبين الأصغر سناً، وأن يتعلموا منا وهذا يتطلب الكثير من التحديات، وأنا على ثقة بأن الجيل الجديد يقوم بعمل جيد، وكرة القدم تتحسن، وأتمنى أن أكون مثالاً يحتذى للكبار والصغار، وسأتابع محاولاتي لأكون مثالاً للجيل الشاب القادم في كرة القدم، والذي يدهشني، وكرة القدم تتطور بسرعة، مع مطالبة بمستويات أعلى، وفي الماضي عندما كنت تصل إلى الـ 30، كنت تتوقف، والآن هناك لاعبون يلعبون حتى الـ40، وأتمنى البقاء في الملاعب حتى سن كبير».

الأساطير

وعن إمكانية تحطيم الرقم الأسطوري للأهداف المسجلة للأسطورة البرازيلي بيليه، أوضح: «لم أفكر يوماً على المدى الطويل، وأنا أعتقد أن الطموح أمر طبيعي، وإذا كنت جاهزاً فالله سيعينك، وليس لدي هوس بتحقيق أرقام بيليه، لأنك تتحدث عن لاعب كبير، وسيبقى بيليه، والكل سيحاول الوصول إلى رقمه التهديفي، وهناك أيضاً مارادونا، وفي المستقبل سيأتي لاعبون يكسرون رقمي أيضاً، والمهم عدم الدخول في جدل عقيم لتحقيق الأرقام، وبيليه اسم كبير، ولم يكن يوماً لدي سنة سيئة، لأنني دائماً متحضر وجاهز، ولدي فريق وزملاء يلعبون برغبة الفوز، وكلي ثقة أن عام 2020 سيكون أفضل».