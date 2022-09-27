رونالدينيو: أحب طريقة لعب دي بروين

اعترف الأسطورة البرازيلية رونالدينيو أنه من المعجبين بأداء الدولي البلجيكي كيفين دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي.

ويعتبر صاحب الـ 31 عاماً أحد أفضل اللاعبين في العالم على مدار السنوات الماضية، وهو لاعب لا يُستغنى عنه في تشكيلة سيتي الأساسية تحت إشراف الإسباني جوسيب غوارديولا.

ماذا قال رونالدينيو عن دي بروين ؟

وتحدث أسطورة راقصي السامبا في تصريحات إعلامية نقلها موقع "ترايبل فوتبول" عن لاعبي منتخب بلجيكا الحاليين، حيث قال: "هنالك 3 يلعبون في صفوف فريقي السابق أي سي ميلان (شارل دي كايتلار وأليكسيس سايلميكرز وديفوك أوريغي)، هذا يثبت وجود كفاءات لديهم.

"دي بروين هو لاعبي البلجيكي المفضل، أعشق أسلوب لعبه، بالطبع لا يراوغ مثل إيدين هازارد، لكنه طريقته مميزة، إنه لاعب عظيم.

"أسلوب هازارد يشبه ما كنت أقدمه، أتمنى أن يعود إلى القمة مجدداً."