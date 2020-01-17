رونالدينيو: رايكارد أفضل مدرب عملت معه

قال رونالدينيو، نجم برشلونة السابق، أن فرانك رايكارد هو أفضل مدير فني عمل معه، طوال مسيرته الاحترافية.

وأشاد البرازيلي بقدرات مدربه الهولندي مؤكداً أنه شخص رائع داخل الملعب وخارجه، بالإضافة إلى أنه أول من أعطى النجم ليونيل ميسي الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول.

وأفردت صحيفة "بانينكا" الإسبانية، الجمعة، حوارها المطول مع رونالدينيو، ليشيد بزميله السابق ميسي موضحاً أنه لم ينتظر المساعدة من أحد للتألق.

وأنهى البرازيلي مقابلته بالتأكيد على شعوره بالسعادة عند اللعب مع الثنائي ميسي وسامويل إيتو، حيث أن تلك الفترة كانت الأجمل في مشواره بالقارة الأوروبية.