رونالدينيو: سعادة نيمار أهم من العودة لبرشلونة

أبدى رونالدينيو نجم منتخب البرازيل السابق، ثقته في قدرة المدرب بيب غوارديولا على إنهاء غياب فريقه مانشستر سيتي عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدينيو: "البطولة صعبة للغاية، لكن بيب مدرب جيد ويمتلك تشكيلة رائعة تحت تصرفه".

وخلال المواسم الثلاثة الماضية التي تولى فيها الإسباني المهمة، توج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وحصد الألقاب المحلية الثلاثة الموسم الماضي (الدوري وكأس الاتحاد وكأس الرابطة)، لكنه أخفق حتى الآن في التتويج باللقب القاري.

وأضاف رونالدينيو أن أسلوب لعب سيتي المعتمد على التمرير السريع للكرة قد يختلف عن أسلوبه القائم على المهارات الفردية التي ميزت مسيرته، لكن النادي الإنجليزي يبقى «منافساً دائماً» ويقدم كرة جميلة.

وتابع «لا أشاهد مباريات السماوي كاملة، لكني أتابع أبرز اللقطات في كل مباراة. لكن ما أراه من أداء أحبه كثيراً».

وفي رده على سؤال بشأن أوجه التشابه مع مواطنه نيمار، علق «نيمار ترك نادياً كبيراً لينضم إلى فريق آخر كبير» في إشارة إلى مغادرة مواطنه لبرشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ونوه «يوجد لاعبون رائعون أيضاً في سان جيرمان. إنه فريق مثل مانشستر سيتي ينافس للتتويج بدوري الأبطال كل عام».

وشدد «سواء عاد نيمار إلى برشلونة أو لم يعد، فإن أهم شيء بالنسبة لي هو أن أرى أصدقائي سعداء في أي فريق».

وأتم «كرة القدم دائماً ممتعة سواء كان الفريق يعتمد على طريقة لعب قائمة على التمريرات أو المهارات الفردية. الأمر يرجع لفكر المدربين».