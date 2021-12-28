رونالدينيو: مبابي سيبقى مع باريس سان جيرمان لأنه أفضل فريق في العالم

يرى الأسطورة البرازيلية رونالدينيو أن الهداف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يتواجد حالياً في صفوف "أفضل فريق في العالم".

وأصر صانع ألعاب برشلونة وباريس وميلان السابق على أن النجم الشاب الفائز بكأس العالم 2018 سيبقى مع الباريسيين في الفترة القادمة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل أنباء تتحدث عن رغبة المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً الانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم حينما ينتهي عقده الحالي مع النادي الفرنسي.

ولم تنجح إدارة سان جيرمان حتى الآن في التوصل لاتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب.

وقال رونالدينيو لحساب النادي الباريسي الرسمي على يوتيوب: "جميع اللاعبين حول العالم يريدون اللعب في باريس سان جيرمان.

"أفضل نجوم العالم يتواجدون في الفريق حالياً، إنه النادي الأقوى عالمياً، لذلك أتصور أن مبابي سيبقى في صفوفه لفترة طويلة."