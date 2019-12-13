رونالدينيو: ميسي ليس أفضل لاعب في التاريخ

يرى الأسطورة رونالدينيو أن زميله السابق في برشلونة وقائد الفريق الحالي ليونيل ميسي ليس اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، وإنما فقط في الوقت الراهن.

وتُوج ميسي مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته بعد موسم آخر مميز مع البارسا شهد تتويجه بلقب الليجا.

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "أنا سعيد بفوز ميسي بالكرة الذهبية لأنه صديقي، ولأنه علم من أعلام برشلونة.

"لا أحب المقارنات لأن من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ، هناك مارادونا، بيليه، رونالدو".

وختم: "لا يمكن القول أن ميسي هو الأفضل في التاريخ، لكن ميسي هو اللاعب الأفضل في العصر الحالي".

وكان رونالدينيو شاهداً على بزوغ نجم ميسي خلال السنوات الأخيرة له مع برشلونة قبل الرحيل إلى ميلان في 2007 وترك النادي الكتالوني.

ويتواجد رونالدينيو حالياً في المكسيك رفقة نجم البلاد كواتيموك بلانكو ضمن افتتاح فعالية خيرية.