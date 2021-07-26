رونالدينيو: ميسي يجب أن يبقى في برشلونة

أخبر رونالدينيو زميله السابق ليونيل ميسي بأن عليه البقاء مع برشلونة، مشيراً إلى أن الهداف الأرجنتيني بات في موقف لا يستطيع فيه أحد ارتداء القميص رقم 10 من بعده.

وارتدى "ليو" هذا القميص خلفاً للأسطورة البرازيلية الذي رحل عن البارسا عام 2008.

وأكد صانع الألعاب المعتزل الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين سعادته بما أنجزه الفائز بالجائزة ذاتها ست مرات، مشدداً على ضرورة إنهاء قضية تجديد عقد الأرجنتيني صاحب الـ 34 عاماً في أقرب فرصة ممكنة.

رونالدينيو يطالب ميسي بالبقاء

وقال رونالدينيو لموقع "توتوميركاتو" الإيطالي: "عليه البقاء، إنه يجسد تاريخ برشلونة، حينما يعتزل وأتمنى ألا يحصل ذلك في المستقبل القريب، بإمكانه بعدها ترك القميص رقم 10 ولن يلمسه أي لاعب من بعده."

يذكر أن ميسي وافق على تجديد عقده الذي انتهى الشهر الماضي لخمسة مواسم قادمة مع تخفيض أجره للنصف، لكن الإعلان الرسمي لم يحصل بعد بانتظار عودة الأسطورة الأرجنتينية من عطلته في الثاني من أغسطس.