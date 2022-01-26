رونالد آراوخو يرفض تمديد عقده مع برشلونة

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية الصادرة من مدريد أن المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد آراوخو رفض عرضاً لتمديد عقده مع برشلونة.

وتتطلع إدارة البارسا لربط اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاماً بعقدٍ جديدٍ بشروط جديدة نظراً لتبقي 18 شهراً على عقده الحالي.

وأشارت الصحيفة المقربة من الغريم ريال مدريد إلى أن آراوخو يعقد المفاوضات رغبة منه في الحصول على أجور أكبر.

ويسعى الأوروغوياني الشاب على ما يبدو لاستغلال اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بخدماته من أجل إجبار إدارة برشلونة على الرضوخ لمطالبه المالية.

وخاض المدافع المتألق 63 مباراة مع فريق البلاوغرانا الأول في جميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.