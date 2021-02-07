رونالد كومان ينصف الحكام

أكد رونالد كومان، مدرب برشلونة أن الحكام لا ينحازون ضد فريقه وقراراتهم تصدر وفقاً لما يرونه

وأوضح المدرب في مؤتمر إعلامي أمس رداً على تصريحات جيرارد بيكيه من أن التحكيم يجامل ريال مدريد، قائلاً: “هذه هي مسؤوليته، لا أستطيع قول رأيي عن أعوام سابقة لم أكن فيها هنا، لكن حتى الآن بالطبع كانت هناك قرارات لم يحالفنا الحظ فيها، لا أعتقد أن الحكام يقفون ضدنا وأفضل التفكير بأنهم يتخذونها وفقاً لما يرونه، إضافة إلى أن الـ”فار” موجود.