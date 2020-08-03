روني: خطة فيرغسون الانتحارية سبب خسارة يونايتد أمام برشلونة

حمّل واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أليكس فيرغسون مسؤولية خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة عامي 2009 و2011، بسبب ما وصفه بـ "الخطة الانتحارية" للمدرب.

واعتبر نجم ديربي كونتي الحالي، أن خطة المدير الفني الاسكتلندي في كلا النهائيين بدوري الأبطال، حيث فاز البارسا بنتيجتي 2-0 و3-1، على التوالي، كانت سيئة.

وقال "الفتى الذهبي" في جوار مع صحيفة "سنداي تايمز" البريطانية: "خسرنا مباراتين في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام (جوسيب) غوارديولا مع برشلونة عندما حاولنا الضغط عالياً، وهو ما كان انتحارياً.

"أتذكر فيرغسون حين قال (نحن مانشستر يونايتد وسنهاجم، هذه ثقافة نادينا)، وقد فكرت وقلت لنفسي (لست متأكداً جداً من ذلك)"، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وتابع قائلاً: "أعتقد أن اللاعبين كانوا يدركون ذلك في قرارة أنفسهم، كان أسلوباً خاطئاً، تخلينا عن الطريقة التي نجحنا بها في 2008".

وسبق لروني أن توج مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أوروبا عام 2008، عقب الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح، إلا أنه خسر أمام برشلونة في نهائي نسختي 2009 و2011.