روني: فيرنانديش يذكرني بسكولز

يرى واين روني قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ولاعب ومدرب مساعد ديربي كاونتي الحالي، أن النجم برونو فيرنانديش، المنضم حديثاً إلى الشياطين الحمر يذكره بزميله السابق بول سكولز.

وكشف مصدر مقرب من روني لصحيفة «ذا سن» البريطانية أن المهاجم قال للاعبي يونايتد، عقب اللقاء الذي جمعه بفريق السابق ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي: «أنتم فريق جيد للغاية وسيتحسنون بعد التوقيع مع فيرنانديش».

وأضاف المصدر: «يرى روني أنه كان من الصعب الاقتراب منه (فيرنانديش) أحياناً وأداؤه ذكره بأسلوب بول سكولز».

وتابع: «بعض اللاعبون أخبروا روني أنهم متحمسون حقاً لتواجد برونو معهم ويقولون أنه أعاد إثارة الضجة حول النادي».