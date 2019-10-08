روني: ليفربول الأوفر حظاً للفوز بالدوري الإنجليزي

وسع ليفربول الفارق، بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي في سباق اللقب على الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى 8 نقاط مع مرور 8 مراحل فقط على انطلاق الموسم، وذلك بعد فوزه الصعب على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وخسارة السيتيزنز أمام ولفرهامبتون بثنائية نظيفة.

وتوقع نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، والمهاجم الحالي في صفوف دي سي يونايتد، واين روني، بأن ليفربول بات الفريق المرشح الأول للفوز بلقب البريميير ليغ لهذا الموسم، وذلك بعدما حسن من مستواه الذي ظهر عليه في النسخة الماضية.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أسطورة يونايتد قوله: "برأيي، ليفربول هو الأقوى، أعتقد أنه تحسن مقارنة بالموسم الماضي، مع استمرار سيتي على نفس المستوى الكبير من التناسق، لذلك أعتقد ليفربول ".

وبدأ ليفربول موسمه الحالي بقوة، من أجل الفوز بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً، بعد أن حقق الانتصار في أول 8 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 20 هدفاً، ليتصدر الترتيب برصيد 24 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

وظهر دعم روني البالغ من العمر 33 عاماً لغريمه التقليدي، علماً بأنه نشأ في ميرسيسايد كلاعب في إيفرتون، قبل انتقاله لمانشستر يونايتد، الذي فاز معه بلقب الدوري الممتاز 5 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، بالإضافة إلى كونه أفضل هداف للشياطين الحمر على الإطلاق.