روني يكشف سبب تفضيله ميسى على رونالدو

يعتقد واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق، أن قائد برشلونة ليونيل ميسي، أفضل من صديقه وزميله السابق كريستيانو رونالدو.

وقال الإنجليزي قي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رونالدو لا يرحم داخل منطقة الجزاء، إنه قاتل، لكن ميسي سيعذبك قبل أن يقتلك".

واعترف روني: "مع ميسي تحصل على الانطباع بأنه يستمتع أكثر، لكن الاثنين قاما بتغيير مفهوم كرة القدم من حيث الأرقام، لن يستطيع أحد الوصول لأرقامهما".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا: "على الرغم من صداقتي مع كريستيانو، سأختار ميسي دائماً، إنه نفس السبب الذي أحببت بسببه مشاهدة (لاعب برشلونة السابق) تشافي، (ولاعب مانشستر يونايتد السابق) بول سكولز".

واختم روني تصريحاته بالإشارة إلى مهارة ميسي وموهبته حيث قال: "لا أتذكر أني شاهدت ميسي يسجل هدفاً بتسديدة قوية، يقوم فقط بتسديدة ملتفة صوب المرمى".

وكان روني شاهداً على تألق ميسي في مباراتين نهائيتين لدوري أبطال أوروبا، عامي 2009 و2011، عندما قاد "البرغوث" برشلونة للتتويج باللقب في المناسبتين على حساب مانشستر يونايتد بقيادة "الفتى الذهبي" حينها.