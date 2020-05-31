رويز بديل بيانيتش في قائمة صفقات برشلونة

دخل فابيان رويز لاعب وسط نابولي دائرة اهتمامات برشلونة ليكون البديل بحال فشل ميراليم بيانيتش من يوفنتوس.

كان البارسا وافق على انتقال لاعبه آرتور ميلو إلى يوفي مقابل الحصول على بيانيتش في صفقة تبادلية تتضمن مبلغاً مالياً أيضاً يحصل عليه النادي الإيطالي، لكن البرازيلي رفض الانتقال إلى يوفنتوس مما وضع صفقة بيانيتش في مهب الريح لا سيما وأن برشلونة لا يستطيع سداد قيمة الصفقة نقداً في ظل الأزمة المالية التي تواجه معظم الأندية بسبب التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس "كورونا".

يذكر أن برشلونة يدرس حالياً انتقال لاعب آخر غير آرتور إلى يوفنتوس في هذه الصفقة التبادلية، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أنه قد يلجأ لضم فابيان رويز الذي يبلغ ثمنه 60 مليون يورو والذي يحظى أيضاً باهتمام ريال مدريد لا سيما وأنه لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره حيث يصغر بيانيتش في السن.

وكان نابولي تعاقد مع رويز في 2018 قادماً من ريال بيتيس مقابل 30 مليون يورو لكن قيمته أصبحت أكثر من ضعف هذا المبلغ بعد مرور عامين على تواجده في النادي الإيطالي، كما يرفض رويز الآن توقيع عقد جديد مع نابولي مما يعني أنه يميل إلى الرحيل.