رويس ينصح سانشو بالبقاء مع دورتموند

نصح قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس الموهبة الصاعدة جايدون سانشو، بالبقاء مع الفريق في ظل تهافت أبرز الأندية الأوروبية لضمه إلى صفوفها.

وقال رويس لصحيفة "بيلد" الألمانية: "جايدون لاعب استثنائي وستطالب به أكبر الأندية، أنصحه بالبقاء مع دورتموند سنة إضافية، أو اثنتين، من وجهة نظري، لا مكان أفضل بالنسبة إليه".

وتابع رويس الذي تعرض لإصابة قبل توقف الدوري الألماني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد: "بعدها، يمكنه تحقيق قفزة كبيرة كلاعب أكثر كمالاً، وذلك بعد تطوره هنا بهدوء كلاعب أساسي. ثم يتعين عليه إيجاد موقع أساسي مع فريقه الجديد، هذا ليس سهلاً أبداً للاعب يبلغ العشرين من العمر".

وكان الرئيس التنفيذي لدورتوند هانز-يواكيم فاتسكه، قال أن وصيف متصدر الدوري الألماني حالياً لن يتمسك بسانشو (11 مباراة دولية) الذي ينتهي عقده في 2022، بحال رغب بالرحيل: "حتى قبل وباء كورونا، قلنا أننا نرغب في بقائه، لكن في النهاية علينا احترام خيار اللاعبين".

وتشير تقارير إلى رغبة مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي، وبرشلونة، وريال مدريد، وبايرن ميونيخ، ويوفنتوس بضم الجناح الموهوب.