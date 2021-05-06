رياض محرز حديث وسائل الإعلام

احتفت الصحف العالمية الصادرة أمس برياض محرز نجم مانشستر سيتي بعد أن قاد فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدّر الجزائري عناوين وسائل الإعلام بعد قيادته سيتي إلى أول نهائي في دوري الأبطال عبر تاريخه، بتسجيل 3 أهداف في مباراتي نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان.

وعنونت صحيفة “ميرور” البريطانية: “لا يمكن التغاضي بعد اليوم عن عبقرية رياض محرز، لقد بات رجل مانشستر سيتي في الصدارة”.

كما كتبت جارتها “دايلي مايل”: “رياض محرز يسجل مرتين وسيتي يحجز تذكرته الأولى في نهائي الأبطال”.

واحتفى الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا عبر تويتر، بمحرز وذكر أنه أصبح الهداف التاريخي للاعبين الجزائريين في المسابقة بنظامها الجديد برصيد 10 أهداف، بعد أن تخطى رقم ياسين براهيمي.