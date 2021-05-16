رياض محرز: لا أفكر بالكرة الذهبية

أكد نجم مانشستر سيتي رياض محرز أنه لا يكترث كثيراً بجائزة الكرة الذهبية، مشيراً إلى أنه يركز فقط على المباريات المتبقية هذا الموسم.

وازداد دور الدولي الجزائري مع سيتي هذا الموسم ليصبح أبرز نجوم تشكيلة المدرب بيب غوارديولا، لكن رغم ذلك، لا يعتبر هداف ليستر سيتي السابق نفسه مرشحاً للكرة الذهبية.

ويستعد سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، في ختام الموسم الذي توج فيه زملاء محارب الصحراء بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو.

وقال محرز حوار مطول مع شبكة "آر إم سي" حول الكرة الذهبية "لا، لن أقول ذلك، سأظل مركزاً على المباراة النهائية، وبتواضع شديد، لست هنا لأعتقد أني سأفوز بالكرة الذهبية في المستقبل.

"سنخوض المباريات المتبقية وسأحاول صناعة الفارق وبعد ذلك لنرى ما سيحدث".

وتابع متحدثاً عن مباراة تشيلسي: "إنه الحدث الأكبر في مسيرتي، لكن لن أضع أي ضغوطات على نفسي، إنها المباراة الأكبر لجميع اللاعبين وحلمهم أيضاً".

وعند سؤاله عما إذا كان يطمح لتكرار ما فعله مواطنه رابح ماجر في نهائي الأبطال مع بورتو، قال "لا، أريد الفوز فقط، هذا هو هدفي".

وواصل مجيباً عن المقارنة مع ماجر "لا أحب أن أتحدث عن نفسي كثيراً، الناس هم من يضعونني في تاريخ كرة القدم الجزائرية، ماجر أسطورة كبيرة لدينا".

أما عن مستقبله وما يفكر به بشأن مسيرته، فأجاب "أشعر أني بحالة جيدة في مانشستر سيتي، ولا أرغب في البحث عن مكان آخر.

"لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، لكني أريد أن أبقى حيث أنا، إنهاء مسيرتي في مارسيليا؟ لا، أريد أن أنهي مسيرتي في إنجلترا مع مانشستر سيتي، أفكر في غير ذلك".

يذكر أن رابح ماجر أحرز هدفاً في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ عام 1987 بالكعب قاد من خلاله النادي البرتغالي للقب.