ريال بيتيس يرفع سعر فقير إلى 60 مليون يورو

قالت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن ريال بيتيس، قرر رفع سعر صانع ألعابه نبيل فقير، إلى 60 مليون يورو، وذلك بعد تهافت العديد من كبار أندية أوروبا على التعاقد معه خلال الصيف.

وقالت الصحيفة أن بيتيس قرر وضع هذا السعر بعد تألق الدولي الفرنسي بشكل كبير هذا الموسم، مما جعل العديد من الأندية الأوروبية تهتم بالتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولمبيك ليون سيحصل على 20% من سعر بيع فقير إذ قرر بيتيس بيعه، وذلك وفقاً للاتفاق بين الناديين.

وكان ريال بيتيس قد ضم فقير قادماً من ليون مقابل 23 مليون يورو، ليرتبط مع الفريق الأندلسي بعقد يمتد حتى صيف عام 2023.

وينتظر فقير وصول عرض من ريال مدريد أو برشلونة خلال فترة الانتقالات القادمة.