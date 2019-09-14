ريال سوسييداد يصعق أتلتيكو مدريد

قدم ريال سوسييداد هدية لا تُقدر بثمن لعملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة، بإسقاط متصدر البطولة أتليتكو مدريد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنويتا" مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

افتتح المعار من ريال مدريد مارتن أوديجار أولى أهداف ممثل الإقليم الباسكي بعد مرور 7 دقائق من أحداث الشوط الثاني، قبل أن يُضيف القادم من آرسنال ناتشيو مونريال ثاني الأهداف عند الدقيقة 61.

ورغم محاولات كتيبة التشولو دييجو سيميوني لإعادة ريمونتادا مباراة إيبار الأخيرة، إلا أن الفريق الباسكي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الأتليتي عند تسع نقاط، متقدمًا بنقطة على جاره ريال مدريد بعد فوزه على ليفانتي ظهر اليوم، وبخمس نقاط عن برشلونة قبل مباراة السهرة مع فالنسيا، فيما تقدم سوسييداد إلى المركز الخامس بوصوله للنقطة السابعة.