ريال سوسييداد يعبر ميرانديس إلى نهائي كأس ملك إسبانيا

نجح ريال سوسييداد في بلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على مستضيفه ميرانديس أحد أندية الدرجة الثانية بهدف نظيف في إياب نصف النهائي.

استفاد سوسييداد من فوزه ذهاباً بهدفين لهدف ليتأهل إلى المباراة النهائية متفوقاً بثلاثية لهدف بمجموع المباراتين.

وسجل ميكيل أويارزابال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وينتظر سوسيداد الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، التي ستجمع أتلتيك بلباو بغرناطة، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأول بهدف نظيف.