ريال مدريد أنفق 304 ملايين يورو لتعويض رحيل رونالدو

بلغت نفقات ريال مدريد حتى الآن 304 ملايين يورو لتقوية خطه الهجومي، بعد رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في يوليو 2018.

ورغم الأموال الطائلة التي تم توجيهها لشراء 6 لاعبين على مدار 3 مواسم، إلا أن الفريق الإسباني لم ينجح في تعويض غياب هدافه البرتغالي، حيث تتعالى الأصوات حالياً لإعادته رغم تجاوزه ال 36 عاماً.

وبعد رحيل رونالدو تعاقد ريال مدريد مع إيدين هازارد مقابل 115 مليون يورو، ولم ينجح البلجيكي سوى في تسجيل 4 أهداف.

كما ضم فينيسيوس جونيور بصفقة تقدر ب 45 مليون يورو، فيما لم يسجل سوى 13 هدفاً، ثم مع لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو، ولم يسجل سوى هدفين قبل أن تتم إعارته إلى آينتراخت فرانكفورت.

كما تم التعاقد مع رودريغو مقابل 45 مليون يورو والذي لم يسجل سوى 8 أهداف فقط، وماريانو دياز بصفقة قيمتها 22 مليون يورو، ولم يسجل سوى 6 اهداف، ثم براهيم دياز صاحب ال 17 مليون يورو والذي لم يسجل سوى هدفين، علماً بأنه معار حالياً لميلان.

وبحساب جميع الأهداف المسجلة للاعبين الـ 6 الذين تم التعاقد معهم لتعويض رحيل رونالدو يصل الإجمالي إلى 35 هدفاً، فيما يظل معدل أهداف البرتغالي وحده أكثر من 50 هدفاً في الموسم الواحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث حالياً في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بعد أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 66 نقطة، وبرشلونة ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة.