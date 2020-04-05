ريال مدريد افتقد 32% من أهدافه بعد رحيل رونالدو

يعاني ريال مدريد بشكل واضح من الناحية التهديفية، منذ رحيل أسطورته وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو في صيف 2018 إلى يوفنتوس.

وتعكس دراسة أجرتها شبكة “أوبتا“، أهمية النجم البرتغالي في هجوم ريال منذ عام 2013، مع بداية الثلاثي الهجومي بوجود غاريث بايل وكريم بنزيمة ورونالدو معاً.

منذ ذلك الوقت، افتقد ريال مدريد 32% من الأهداف التي سجلها رونالدو، حيث كانت مساهمته في التهديف وشخصيته القيادية الفائزة من ضمن الأسباب الرئيسية في نجاح الملكي.

وكان البرتغالي البطل الهجومي لريال مدريد، بتسجيل 249 هدفاً من إجمالي 442 سجله ثلاثي المقدمة، بنسبة 56%، فيما سجل بنزيمة 105 وبايل 88.

رغم أن نسبة مساهمة الثلاثي الهجومي كبيرة في إجمالي أهداف ريال مدريد، إلا أنهم لم يلعبوا في نفس الوقت إلا في 46% من المواجهات منها 33.4 ضمن التشكيلة الأساسية من المباريات التي خاضها ريال مدريد في تلك المواسم الخمسة بواقع 135 مباراة من أصل 293.

أخر مباراة للثلاثي كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وفاز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف على ليفربول، سجل حينها بايل مرتين وبنزيمة هدفاً.

بشكل عام، سجل جميع أعضاء الثلاثي في نفس المباراة 13 مرة، 11 في الدوري الإسباني و2 في دوري الأبطال.