ريال مدريد الأكثر متابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم

تصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر متابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، وفقاً لدراسة أعدها موقع «سبورتنغ إنتيليجنس» العالمي، المتخصص في عمل الإحصائيات الرياضية، خلال نوفمبر الماضي.

ويمتلك ريال مدريد أكثر من 223 مليون متابع بين مواقع «تويتر» و«فايسبوك» و«إنستغرام»، بالإضافة إلى كونه أكثر الأندية بحثاً في متصفح الانترنت بشكل عام.

وجاء برشلونة في المركز الثاني بـ 213.6 مليون متابع بين المواقع الثلاثة، أي أقل بـ 10 ملايين متابع من ريال مدريد، بينما جاء المركزين الثالث والرابع من نصيب مانشستر يونايتد وتشيلسي على التوالي.

وباحتساب وجمع متابعي هذين الناديين الإنجليزيين معاً لم يصلا حتى إلى عدد متابعي برشلونة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمتلك الشياطين الحمر 126 مليون متابع بينما يمتلك البلوز 81 مليون متابع.

أما أتلتيكو مدريد، فيحتل المركز الـ 15 في قائمة الأندية الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم بامتلاكه لـ 27 مليون متابع، ويتفوق أيضاً عن طريق فيسبوك الذي يمتلك عليه أكثر من 13 مليون متابع، أي أكثر من نصف إجمالي متابعيه.