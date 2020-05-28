ظل ريال مدريد النادي الأعلى قيمة في أوروبا بحسب التقرير الذي نشرته شركة المحاسبة "كيه بي إم جي" اليوم الخميس بشأن تقييم أداء أندية كرة القدم.

وبقي مانشستر يونايتد في المركز الثاني رغم تعثره الموسم المعلق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برشلونة إلى المركز الثالث على حساب بايرن ميونيخ.

واستند التقرير السنوي الخامس لتقييم الأندية على قيمة المؤسسة، عبر قياس الربحية والشهرة والإمكانيات الرياضية وحقوق البث التليفزيوني وامتلاك ملعب، وذلك حتى الأول من يناير 2020 ، مما يعني أن آثار جائحة كورونا لم تؤخذ في الحسبان خلال إعداد هذا التقرير.

وكتب أندريا سارتوري رئيس قطاع الرياضة العالمية في "كيه بي إم جي": "قيم الأندية تأثرت بكل تأكيد، لكن الأثر الفوري لا يمكن تحديده".

ومثل بوروسيا دورتموند وشالكه أيضاً الدوري الألماني في قائمة الأندية الـ 15 الأعلى قيمة، بينما ضمت قائمة أول 32 نادياً تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز وسبعة من الدوري الإسباني وستة من الدوري الإيطالي.