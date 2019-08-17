ريال مدريد يقسو على سيلتا فيغو بثلاثية

استهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بتحقيق فوز مستحق على حساب سيلتا فيغو 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما السبت ضمن المرحلة الأولى.

وتقدم ريال بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 12 ثم أضاف توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يختتم لوكاس فاسكيز أهداف ريال في الدقيقة 80، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسيلتا فيغو إيكر لوسادا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

واضطر ريال لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما حصل لوكا مودريتش على البطاقة الحمراء.

وحصد ريال مدريد أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه المرحلة، وظل سيلتا فيغو بلا نقاط.