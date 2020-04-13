ريال مدريد جاد في التعاقد مع كاين

كشف تقرير عن تطور جديد بشأن ارتباط ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كاين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ريال مدريد بات يتعامل بجدية مع صفقة ضم كاين خلال السوق القادم.

وأشارت إلى أن عرض ريال لضم الدولي الإنجليزي يتضمن خاميس رودريغيز وغاريث بايل، بالإضافة إلى مقابل مادي.

وأوضحت أن النادي الملكي قد يلجأ لحل آخر ببيع خاميس وبايل، واستغلال أموالهما في صفقة كاين.

وذكرت أن تصريحات مهاجم سبيرز الأخيرة فتحت الباب أمام رحيله، حيث قال: «أنا لاعب طموح، وأريد التحسن والتطور، وأن أصبح أحد أفضل اللاعبين، وكل هذا يتوقف على ما يحدث لنا كفريق، ليس مؤكداً أني سأبقى هنا إلى الأبد».