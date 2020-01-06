ريال مدريد دون مهاجميه الأساسيين في كأس السوبر الإسباني

ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد سيفتقد نجميه غاريث بايل وكريم بنزيمة في منافسات كأس السوبر الإسباني الجديد.

وكانت بعثة ريال مدريد قد أخذت استعداداتها من أجل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة السوبر بمشاركة 4 فرق لأول مرة في نظام جديد يطبق بداية من هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" المقربة من النادي، فإن النجمين سيغيبان عن البطولة ولن يسافرا مع بعثة الفريق من أجل تلقي العلاج والخضوع لفترة تأهيلية حتى يتمكنا من العودة إلى الملاعب سريعاً.

ويعاني بنزيمة من إصابة في عضلات الساق اليسرى، بينما أصيب بايل بمتاعب في الجهاز التنفسي.

وسيلتقي ريال مدريد غريمه فالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا الأربعاء القادم في نصف النهائي، على أن يقام النهائي في الثاني عشر من الشهر ذاته بين الفائز من هذه المباراة والفائز من مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن ريال مدريد يفتقد أيضاً خدمات إيدين هازارد منذ مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، أي أنه سيخوض منافسات السوبر دون مهاجميه الأساسيين.