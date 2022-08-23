ريال مدريد رفض 90 مليون يورو للتخلي عن فالفيردي

رفض ريال مدريد بطل أوروبا عرضاً مغرياً للتخلي عن النجم الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بقيمة 90 مليون يورو من أحد أندية الدوري الإنجليزي هذا الصيف وفقاً للصحفي توماس غونزاليس مارتن.

ولم يكشف مارتن عن الطرف المتقدم بهذا العرض الضخم، إلا أنه شدد على أن إدارة النادي الملكي رفضته سريعاً لتمسكها باللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

ويتواجد فالفيردي في صفوف ريال مدريد منذ عام 2016، وقد نجح في الانتقال للمشاركة مع الفريق الأول بعد ذلك بعامين قبل أن يصبح عنصراً مهماً في التشكيلة.

وخاض الأوروغوياني أكثر من 150 مباراة مع بطل أوروبا في جميع المنافسات وتميز بقدرته على شغل أكثر من مركز.

ما هي قيمة فسخ عقد فالفيردي مع ريال مدريد ؟

ووقع اللاعب على عقدٍ جديدٍ مع النادي الملكي سيبقيه في ملعب سانتياغو بيرنابيو حتى صيف عام 2027 مع وجود شرط جزائي لفسخ الاتفاق قيمته 1 مليار يورو.