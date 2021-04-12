ريال مدريد عرض 300 مليون يورو لشراء نيمار عام 2019

كشف فاغنر ريبيرو الوكيل السابق للنجم نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة السابق عن تفاصيل اجتماعه مع باريس سان جيرمان في 2016.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريبيرو ونقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وأكد خلالها أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان قد عرض 300 مليون يورو لضم الهداف البرازيلي.

وقال ريبيرو: "تصور فلورنتينو بيريز أنه نجح في ضم نيمار، كان ينوي دفع 40 مليون يورو لسانتوس، وكل ما طلبوه، لكن والده طلب بعض الوقت لأن اللاعب كان يريد برشلونة، وحتى بعد انضمامه لباريس سان جيرمان بعامين، بيريز كان يعرض 300 مليون يورو، لكن الخليفي رفض.

"أراده ريال مدريد وعمره 13 عاماً فقط، وسانتوس أخبرني بمبالغ مالية ضخمة للغاية في ذلك الوقت عرضها النادي الإسباني، لكن والده وقتها كان يرى أنه من الأفضل أن يستمر في البرازيل.

"اجتمعنا بباريس سان جيرمان في 2016 في إيبيزا، جلست أنا ونيمار ووالده وناصر الخليفي في الدور الأعلى لأحد الفنادق، وقتها كان راتب نيمار 11 مليون يورو وعرض الخليفي 26 مليوناً.

"لا يوجد فريق في العالم يستطيع أن يقدم لنيمار نفس ما قدمه باريس سان جيرمان، وهو سعيد هناك، ويستطيع الفوز بالكرة الذهبية هناك لو حقق دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن تقارير سابقة أكدت أن نيمار أوقف مفاوضاته مع باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.