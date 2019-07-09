ريال مدريد في سباق مع الزمن للتخلص من بايل

بدأ ريال مدريد أمس الاثنين استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة مديره الفني زين الدين زيدان.

وشهدت انطلاقة المعسكر التحضيري للموسم الجديد حضور الجناح غاريث بايل الذي تثور العديد من التكهنات حول مستقبله مع النادي الإسباني، بعدما ألمح زيدان في أكثر من مناسبة إلى عدم رغبته في التعاون مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رغبة النادي الأكيدة في بيعه.

لكن النجم الويلزي (29 عاماً)، كما أشارت صحيفة "آس" الإسبانية لا يرغب في الرحيل، علماً بأن عقده ينتهي عام 2022.

وكان بايل قد أكد في تصريحات للصحيفة أنه لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بمستقبله مع ريال مدريد، موضحاً أنه لم يتلق أي عروض للانتقال لنادٍ آخر.

وأوضحت الجريدة أن إدارة ريال مدريد وبايل أصبحا على طرفي نقيض، فبينما تسعى الإدارة إلى بيعه هذا الشهر، يحاول الويلزي أن يثبت لمدربه أنه في حاجة إليه وأن رحيله سيحدث فراغاً يصعب شغره بلاعب آخر.

يشار إلى أن سوق الانتقالات الصيفية الحالي سيغلق أبوابه في الثامن من الشهر القادم، وحتى ذلك الوقت سيسعى ريال مدريد جاهداً لإيجاد وجهة جديدة لبايل، فيما سيحاول الأخير بكل ما أوتي من قوة التشبث بأي فرصة تتيح له البقاء مع الفريق.

كما أخفق بايل حتى الآن في تكوين علاقة ود مع جماهير ريال مدريد رغم تألقه خلال في العديد من اللحظات الفارقة والحاسمة خلال البطولات الكبرى.

وتشكل رغبة بايل في البقاء مع ريال مدريد العقبة الأكبر في طريق الإدارة للتخلص منه، حيث أن اللاعب أكد في أكثر من مناسبة أنه يشعر بأن العاصمة الإسبانية مدريد هي بيته وأن عائلته تشعر بالراحة والسعادة فيها.

لكن ليست هذه هي العقبة الوحيدة التي تعيق رحيله، فراتبه الكبير الذي يصل إلى 14 مليون و500 ألف يورو سنوياً يعد أيضاً حائلاً أمام انتقاله إلى أي فريق آخر.

وهكذا، يواجه ريال مدريد تحديات كبيرة للتخلص من بايل، وأبرزها تحدي الزمن، والمتمثل في تاريخ انتهاء موسم الانتقالات الصيفي أبوابه في الثامن من الشهر القادم.