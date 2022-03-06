ريال مدريد لا يفكر في بيع كامافينغا

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو أن ريال مدريد لا يفكر ببيع النجم الدولي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا.

وتعاقد النادي الملكي مع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عاماً صيف العام الماضي من رين في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 40 مليون يورو مع المتغيرات.

لكن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يعتمد على النجم الصاعد كثيراً حتى الآن في ظل تفضيله ثلاثي الوسط المكون من الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو.

لكن إصابة كروس الأخيرة دفعت المدرب لاختيار كامافينغا ضمن القائمة الأساسية التي واجهت ريال سوسييداد أمس ضمن الدوري الإسباني.

وقال رومانو أن إدارة ريال مدريد راضية عما قدمه الدولي الفرنسي الشاب حتى الآن وكونه بات يلعب على أعلى المستويات رغم سنه الصغير.