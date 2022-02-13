ريال مدريد لا يمانع بيع كاسيميرو لباريس سان جيرمان

قال موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن إدارة ريال مدريد لا تمانع بيع نجم خط الوسط الدولي البرازيلي كاسيميرو رغم دوره المهم والمحوري في الفريق.

ويفكر النادي الإسباني في التضحية بصاحب الـ 29 عاماً نظراً لقيمته السوقية المرتفعة (60 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت) من أجل توفير الأموال الكافية لصفقتي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

ولن يمانع ريال مدريد بيع كاسيميرو إذا ما وصله عرض مناسب من باريس سان جيرمان المتعطش لضم اللاعب.

ويرتبط البرازيلي بعقدٍ مع العملاق المدريدي يمتد حتى صيف عام 2025.

وخاض لاعب خط الوسط مع ريال 317 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 29 هدفاً وصنع 19 هدف آخر.