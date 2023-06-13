ريال مدريد لا يمانع دفع 200 مليون يورو لضم مبابي

لا يمانع ريال مدريد إنفاق 200 مليون يورو على صفقة ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

تأتي هذه الأخبار بعد ساعات من تأكيد اللاعب أنه لم يحاول إجبار إدارة بطل الليغ 1 على بيعه مؤكداً التزامه بالعقد الذي يربط الطرفين.

ومع رفض صاحب الـ 24 عاماً تمديد عقده لما بعد صيف العام المقبل، قد يضطر النادي الباريسي لبيعه خلال سوق الانتقالات القادم خوفاً من خسارته مجاناً بعد انتهاء الموسم.

ويعتبر مبابي الخيار الأول بالنسبة للمدير الفني كارلو أنشيلوتي نظراً لرحيل المخضرم كريم بنزيمة لكن النادي الملكي ينتظر قراراً من الباريسيين بصدد مستقبل نجم هجومهم.

وستكون إدارة باريس سان جيرمان هي من سيحدد مستقبل الهداف الفرنسي خلال الأسابيع المقبلة لأن اللاعب لا يعتزم إجبار النادي على بيعه.

لكن ريال مدريد مستعد لدفع 200 مليون يورو لحسم الصفقة بحسم ليكيب، لكن الميرينغي لن يتحرك بانتظار ما سيصدر من إدارة سان جيرمان.