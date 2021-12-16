ريال مدريد لم يعد مهتماً بالتعاقد مع هاري كين

تم عرض النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير على ريال مدريد وفقاً لموقع "إل ناسيونال" الإسباني.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بالانتقال إلى النادي الملكي الذي يطارد حالياً الهداف الفرنسي كيليان مبابي (22 عاماً) بانتظار انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.

كما يتريث ريال اللحظة المناسبة للانقضاض على النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند (21 عاماً) قناص بوروسيا دورتموند.

وباتت فكرة ضم كين من قبل الإدارة المدريدية مستبعداً لتقدمه النسبي في السن ولتراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم.

ويمتد عقد النجم الإنجليزي مع سبيرز حتى صيف عام 2024 ولا يبدو أنه متمسك بالبقاء معه إن سنحت له أي فرصة في الرحيل خلال الأشهر القادمة.