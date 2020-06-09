ريال مدريد مستاء من ترتيب المباريات القادمة

تذمر ريال مدريد من الجدول الذي وضعته رابطة الدوري الإسباني والذي يرى أنه يخدم مصالح غريمه برشلونة في المقام الأول وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأشارت الجريدة إلى أن النادي الملكي يتذمر من الصدفة الغريبة في الجدول الجديد الموضوع للمراحل القادمة بعد قرار عودة الدوري الإسباني عقب التوقف ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وتتمثل الصدفة في لعب برشلونة دائماً كل مرحلة قبل ريال مدريد.

ومن ضمن التعليقات داخل النادي الملكي على الأمر ”يا لها من صدفة“، بعد الإعلان عن مواعيد المراحل من 28 إلى 31 من الليغا.

ويرى النادي المدريدي أن هذا الأمر يصب في صالح غريمه، بعدما خالف الترتيب الجديد الجدول المسبق قبل التوقف والذي كان يعني خوض ريال مواجهة آيبار قبل لقاء برشلونة ومايوركا، والفوز على آيبار كان من شأنه أن يضع الضغط على البارسا قبل لقاء مايوركا.