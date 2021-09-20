ريال مدريد مصمم على ضم ماركينيوس

أكد برنامج "فيتشاخيس" الإسباني أن ريال مدريد ما زال مصمماً على التعاقد مع المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم اللاعب مراراً بالانتقال إلى الفريق الملكي، لكن الباريسيين رفضوا التخلي عنه.

وسيتحرك النادي الإسباني من جديد من أجل ضم مدافع روما السابق البالغ من العمر 27 عاماً، والذي يرتبط بعقد مع سان جيرمان يمتد حتى صيف عام 2024.

مسيرة ماركينيوس مع باريس سان جيرمان

وانتقل ماركينيوس إلى باريس عام 2013 وخاض معه حتى الآن 327 مباراة بجميع البطولات وسجل له 31 هدفاً.

وساهم البرازيلي في فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي 6 مرات، وكأس فرنسا 6 مرات، وكأس الدوري المحلي 6 مرات، وكأس الأبطال المحلي 6 مرات، كما وصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 الذي خسره أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1.