ريال مدريد مهتم بـ "صخرة" دفاع ميلان

تدرس إدارة ريال مدريد التقدم بعرضٍ الصيف المقبل من أجل استقطاب النجم الدولي الإنجليزي فيكايو توموري نجم خط دفاع أي سي ميلان.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن النادي الملكي يفكر في جلب لاعب تشيلسي السابق إلى مدريد صيف العام القادم بعد تعطل مفاوضات تجديد عقد ناتشو فيرنانديز.

ويدرك المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن منطقة متوسط الدفاع بحاجة للتعزيز نظراً لمشاركة النمساوي ديفيد آلابا فيها كونه يستطيع أيضاً اللعب في مركز الظهير الأيسر.

ريال مدريد يبحث عن خيارات إضافية في خط الدفاع

ومع أن ريال أسند خط الدفاع بالتعاقد مع الألماني أنتونيو روديغر الصيف الماضي إضافة للبرازيلي إيدير ميليتاو الموجود من قبل، إلا أن متوسط الدفاع ما زال يحتاج لوجود خيارات إضافية تسهل من مهمة المدرب المخضرم.

وواظب توموري (24 عاماً) على تقديم مستويات لافتة رفقة ميلان خلال الأشهر الماضية ليجبر غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا على استدعائه لخوض 3 مباريات دولية حتى الآن.

ولن يفرط ميلان بنجم دفاعه الشاب الذي تبلغ قيمته قرابة 50 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي حالياً.