ريال مدريد مهتم بنجم مانشستر سيتي

كشف تقرير أن ريال مدريد يراقب عن كثب أحد نجوم مانشستر سيتي تمهيداً لضمه في السوق الصيفي.

ووفقاً لصحيفة «دايلي تيليغراف» البريطاني، يراقب زين الدين زيدان مدرب الملكي وضعية رحيم ستيرلينغ.

وأفادت الصحيفة بأن ريال مدريد معجب للغاية بموهبة الدولي الإنجليزي، إذ يرغب النادي الإسباني في ضم ستيرلينغ الذي يعد من أهم ركائز الفريق بقيادة المدرب بيب غوارديولا.

ويدرس بطل إنجلترا منح نجمه الذي ينتهي عقده في صيف عام 2023، عقداً ضخماً يبلغ أكثر من 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاء اللاعب في الفريق.