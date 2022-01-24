ريال مدريد وبرشلونة وآرسنال في سباق لضم يوري تيليمانز

يتنافس ريال مدريد وبرشلونة وآرسنال على توقيع النجم الدولي البلجيكي يوري تيليمانز لاعب خط وسط ليستر سيتي وفقاً لتقرير نشره موقع "فيتشاخيس" الإسباني اليوم الاثنين.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن إدارة الثعالب قد تبيع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مقابل 40 مليون يورو في صيف العام الجاري.

وانتقل لاعب الوسط إلى النادي الإنجليزي عام 2019 في صفقة كلفت خزائنه قرابة 32 مليون جنيه استرليني.

وخاض تيليمانز منذ ذلك الحين 133 مباراة في جميع البطولات مع فريقه الحالي زار الشباك خلالها 23 مرة كما صنع لزملائه 22 هدف آخر.

ويمتد عقد النجم الشاب مع ليستر سيتي حتى صيف عام 2023.