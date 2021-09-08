ريال مدريد وبرشلونة ويونايتد في سباق لضم نجم ليستر

يتسابق عمالقة أوروبا وعلى رأسها ريال مدريد للظفر بخدمات النجم الدولي البلجيكي يوري تيليمانس لاعب خط وسط ليستر سيتي الإنجليزي وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

ودخل ريال مدريد معركة ضم البالغ من العمر 24 عاماً في سعيه لتعزيز خط وسطه الذي تقدم معظم لاعبوه في السن.

وارتبط اسم تيليمانس ببرشلونة ومانشستر يونايتد في السابق، لكن النادي الملكي قد يسبقهما ويظفر بتوقيعه مقابل عرض مالي كبيرة.

وانتقل البلجيكي إلى ليستر سيتي في يناير من عام 2019 قادماً من موناكو على سبيل الإعارة في بادىء الأمر قبل أن يوقع على عقد مدته أربعة مواسم في صيف ذات العام مقابل 32 مليون جنيه استرليني.

ومثل نجم خط الوسط منتخب بلاده في 44 مناسبة سجل خلالها 4 أهداف.