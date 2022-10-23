ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير بريطانية اليوم الأحد أن قطبي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة سيدخلان معركة حامية الوطيس من أجل الظفر بتوقيع الظهير البرتغالي ديوغو دالوت نجم مانشستر يونايتد.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الناديين الإسبانيين يتابعان تطورات اللاعب صاحب الـ 23 عاماً.

ويقضي ظهير أي سي ميلان السابق الموسم الأخير له مع مانشستر يونايتد، مع أنه أصبح عنصراً لا يُستغنى عنه لدى المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

هل سيرحل دالوت عن مانشستر يونايتد ؟

وليس واضحاً بعد ما إذا كان النجم البرتغالي الصاعد سيعمل على تجديد عقده مع الشياطين الحمر أو سيقرر الرحيل دون مقابل صيف العام المقبل مع انتهاء عقده.

ويرغب ريال وبرشلونة في استغلال وضعية اللاعب الحالية ومحاولة إقناعه بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد بدءاً من شهر يناير المقبل، حين يستطيع البرتغالي التفاوض مع أي طرف مهتم بخدماته بصورة رسمية.