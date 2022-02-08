ريال مدريد وبرشلونة يجددان اهتمامهما بساديو ماني

جدد ريال مدريد وبرشلونة اهتمامها بالنجم الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول وفقاً لموقع "جول" العالمي.

وظفر السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 هذا الأسبوع بعد فوزه مع منتخب بلاده على نظيره المصري في النهائي بركلات الترجيح وللمرة الأولى في التاريخ.

وسجل المهاجم صاحب الـ 29 عاماً ركلة انتصار أسود التيرانغا كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولطالما ارتبط ماني بانتقال محتمل إلى أحد عملاقي الليغا اللذين يتابعانه منذ فترة طويلة.

وقال موقع جول بشقه الإسباني أن الهداف السنغالي لا يمانع الانتقال إلى إسبانيا بحال تقدم ريال مدريد أو برشلونة بعروض من أجل استقطابه.

ويرتبط اللاعب مع ليفربول بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2023، مما يعني أن النادي الإنجليزي سيكون له كلمة في الأمر بالتأكيد.