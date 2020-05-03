ريال مدريد وبرشلونة ينضمان للمهتمين بسانشو

انضم عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة إلى سباق المهتمين بالتعاقد مع النجم الشاب جايدون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند.

وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية أن الناديين يرغبان في ضم الدولي الإنجليزي الذي تألق هذا الموسم بالقميص الأصفر والأسود.

ويحظى سانشو باهتمام كلٍ من باريس سان جيرمان وتشيلسي وليفربول، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، الذي أشارت الصحيفة إلى أنه يبدو الأقرب حتى الآن للتوقيع مع اللاعب.

وكانت تقارير قد أشارت إلى عرض الشياطين الحمر على سانشو الحصول على القميص رقم 7 التاريخي في حال موافقته على الانتقال إلى أولد ترافورد.