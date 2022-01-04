ريال مدريد وتشيلسي يطاردان مدافع أتالانتا

يطارد ريال مدريد وتشيلسي بطل أوروبا إضافة لعدة أندية أخرى النجم الدولي التركي ميريه ديميرال المعار من يوفنتوس لأتالانتا وفقاً لموقع "فاناتيك".

ويخوض صاحب الـ 23 عاماً الموسم الحالي معاراً مع الفريق اللومباردي بعدما فضل الرحيل عن يوفي نظراً لقلة المشاركات.

وقال الموقع أن أداء المدافع التركي لفت أنظار كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إلا أنه ليس الوحيد المهتم بخدمات اللاعب.

ويبدو أن تشيلسي ونيوكاسل يونايتد ونابولي يرغبون أيضاً بالحصول على خدمات ديميرال.

يذكر أن عقد الإعارة المبرم بين يوفنتوس وأتالانتا يسمح للأخير بشراء المدافع بعد نهاية الموسم الجاري.

وخاض التركي الشاب 19 مباراة مع الفريق الإيطالي حتى الآن سجل خلالها هدفين اثنين وصنع هدفاً آخر.