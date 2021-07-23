ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتصارعان لضم غوريتسكا

مع تبقي موسم آخير على نهاية عقده مع بايرن ميونيخ، بات مصير نجم الوسط المتألق ليون غوريتسكا معلقاً في ظل تقارير تشير إلى إمكانية رحيله إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد هذا الصيف.

ويرى أولي غونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر في نجم البافاري خير بديل لبول بوغبا الذي يبدو في طريقه بدوره لمغادرة الفريق صوب باريس سان جيرمان خلال الأيام القادمة.

هل سيبقى غوريتسكا في بايرن ميونيخ؟

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مواطنها نجم خط وسط بايرن قد يكون في طريقه للدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن يونايتد سيواجه منافسة قوية من ريال مدريد على توقيع صاحب الـ 26 عاماً.

ويتطلع النادي الملكي لإضافة غوريتسكا إلى صفوفه بعدم ضم بالفعل زميله السابق المدافع ديفيد آلابا في صفقة أثارت الإعجاب.

ولن تكون قيمة استقطاب اللاعب فارع الطول (189 سم) كبيرة، إذ أن بايرن ميونيخ لن يمانع التخلي عنه مقابل 25 مليون يورو فقط نظراً للبطء الشديد في مفاوضات تجديد عقده الحالي، مما سيجعله صفقة جذابة للعديد من كبار أوروبا.