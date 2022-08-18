ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتنافسان على توقيع أنتوني

دخل ريال مدريد المنافسة على توقيع الدولي البرازيلي الصاعد أنتوني نجم أياكس الذي يطارده مانشستر يونايتد منذ بداية سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبدا أن نادي الشياطين الحمر سيقتنص اللاعب الواعد، إلا أن مطالب أياكس المالية الضخمة أدت لتجمد المفاوضات بين الطرفين.

وقال الصحفي الشهير والموثوق فابريتسيو رومانو أن يونايتد يخطط للتحرك مجدداً بهدف جلب صاحب الـ 22 عاماً إلى ملعب أولد ترافورد، لكنه يدرك أن المهمة ستكون في غاية الصعوبة.

ريال مدريد يريد أنتوني العام القادم

وكشفت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يعتزم بدوره اقتناص أنتوني، لكن ذلك لن يحصل إلا في صيف عام 2023.

يأتي ذلك في ظل مساعي إدارة النادي الملكي للاعتماد على العناصر الشابة في السنوات القادمة لتعويض نجوم الفريق المخضرمين.

لكن تحرك ريال مدريد لضم البرازيلي صيف العام المقبل يسهل من مهمة مانشستر يونايتد لاقتناصه خلال سوق الانتقالات الجاري.