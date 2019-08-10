ريال مدريد يؤجل التعاقد مع فان دي بيك حتى 2020

قرر ريال مدريد تأجيل التعاقد مع دوني فان دي بيك من أياكس امستردام لصيف العام المقبل رغم اتفاقه على جميع التفاصيل مع النادي واللاعب.

واتفق الملكي اتفق على ضم الهولندي الشاب مقابل 55 مليون يورو، لكن موعد الإعلان عن الصفقة لا يزال مجهولاً.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد لن يتمكن من ضم النجم الصاعد سوى بعد التخلص من عدد من اللاعبين في قائمته وهو ما لم ينجح فيه حتى الآن.

ويحاول ريال مدريد بيع غاريث بايل وخاميس رودريغيز، إلا أن الأمور لا تسير بصورة جيدة مما قد يجعله يؤجل فكرة جلب فان دي بيك.

وأوضحت الصحيفة أن البلانكوس قد يتعاقد مع فان دي بيك في يناير القادم بحال احتياجه لخدماته قبل انتهاء الموسم.

يذكر أن المدرب زين الدين زيدان يرى أن ضم بول بوغبا من مانشستر يونايتد أولوية، إلا أن إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا قد يعقد إتمام الصفقة.